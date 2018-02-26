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Леся Українка, українська поетеса, письменниця, перекладач, культурний діяч

Україну завтра накриє хуртовинами та сильними морозами

26 лютого, 2018 - 20:44
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

У вівторок, 27 лютого, в Україні прогнозуються складні погодні умови.

Про це повідомляє Український гідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

"Уночі у південній частині, вдень по всій території країні сніг, хуртовини (у західних та Житомирській областях невеликий сніг), у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Донецькій областях сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вночі у південній частині, вдень в Україні, крім заходу, пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї подекуди 25 м/с", - йдеться у повідомленні.

Температура вночі 17-22° морозу, у західних, північних та Вінницькій областях місцями 23-27° морозу, вдень 9-14° морозу; у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях вночі 10-15°, вдень 4-9° морозу.

Зокрема, завтра у Києві вночі без опадів, вдень сніг, хуртовина. На дорогах ожеледиця. Протягом дня пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 10-12° морозу.

Найближчої доби у Львові вночі без опадів, вдень сніг. Температура вночі 23-25°, вдень 11-13° морозу.

27 лютого в Одесі протягом доби сніг, хуртовина. Вночі пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 6-8° морозу.

Завтра в Дніпрі вночі без опадів, вдень сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 6-8° морозу.

У вівторок у Харкові вночі без опадів, вдень сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 8-10° морозу.

Завтра у Карпатах вночі без істотних опадів, вдень сніг. Температура вночі 23-25°, вдень 13-15° морозу.

Джерело: День

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