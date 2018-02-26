В Естонії на металургійному підприємстві загинув українець

На металургійному підприємстві в естонському місті Тюрі стався нещасний випадок, в результаті якого загинув громадянин України. Про це повідомляє Postimees, передає "ЄП".

Трагедія трапилася в неділю вдень. За попередніми даними, на робочого впала металева деталь вагою близько тонни, чоловік загинув на місці.

На місце події швидко прибули медики і рятувальники, але шансів врятувати життя чоловіка не було. У зв'язку з інцидентом розпочато розслідування.

Прес-секретар Департаменту поліції і прикордонної охорони Вікторія Корпан підтвердила, що у виробничому приміщенні було знайдено тіло 45-річного чоловіка.

"Причину смерті чоловіка з'ясує розтин, хоча, за попередніми даними, немає підстав вважати, що смерть наступила в результаті злочину", - сказала вона.