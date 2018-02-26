В ООН і ЄС закликали сторони конфлікту в Сирії негайно припинити вогонь

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у понеділок, 26 лютого, закликав негайно утілити в життя резолюцію Ради безпеки ООН про 30-денне перемир'я у Сирії. "Східна Гута не може чекати, прийшов час зупинити це пекло на землі", - заявив він в Женеві. Гутерріш наголосив, що резолюція буде суттєвою лише у випадку її ефективної реалізації. Він зазначив, що агенції ООН готові надати допомогу та евакуювати критично поранених зі Східної Гути.

Цей заклик підтримали і в Європейському Союзі. Ухвалення резолюції ООН є лише першим кроком для врегулювання ситуації в Сирії, зазначила верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні. "Ми з ООН та всіма регіональними та міжнародними партнерами працюємо над тим, щоб негайно стабілізувати ситуацію", - заявила вона.

Нагадаємо, в ухваленій 24 лютого резолюції члени Ради Безпеки ООН вимагають 30-денного перемир'я у Сирії. Водночас резолюція не передбачає будь-яких зобов'язальних за чинним міжнародним правом заходів для підтримання режиму тиші. Текст резолюції, проект якої змінювали на вимогу Росії, підтримали усі 15 членів РБ ООН. У документі зазначається, що перемир'я має бути запровадженим негайно. Це уможливить доставку гуманітарної допомоги у ті регіони, які її потребують.

Раніше в Сирійському центрі з моніторингу за дотриманням прав людини повідомляли про інтенсивні бомбардування урядовими сирійськими військами Східної Гути. Цей розташований поблизу Дамаска анклав контролюється ворожими до Башара Асада силами, серед яких переважають ісламісти. Від авіаударів та обстрілів у Східній Гуті за останні дні загинули вже понад 500 цивільних. Повітряні удари тривали і в понеділок зранку.