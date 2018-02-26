Внаслідок торнадо на сході США загинули 4 людини

У результаті торнадо на південно-східній частині Сполучених Штатів Америки загинули щонайменше чотири людини. Про це повідомляє ABC News.

"Три торнадо обрушилися вночі на штати Кентуккі, Теннессі і Арканзас. Також постраждали деякі райони штату Міссурі", - йдеться в повідомленні.

Три випадки загибелі людей зафіксовані в штаті Кентуккі, четверта смерть – в штаті Арканзас. Одна людина загинула прямо в будинку, який був зруйнований потужним вітром. У інших двох випадках люди не змогли вибратися з машин, які змило потоками води. Четвертий інцидент стався через те, що вітер перевернув причіп, який придавив чоловіка.

Швидкість вітру сягала 110 км/год.

У Кентуккі 13 жителів були змушені перебратися в притулок, 25 - переїхати в готель.

Бурі швидко втрачають інтенсивність, але в найближчі дні в регіоні будуть бушувати дощі і повені. Можливо значно підвищиться рівень води в річках, що призведе до затоплення.