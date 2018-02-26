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Всі розмови про зняття санкцій з Росії є неправильними, - Гармс

26 лютого, 2018 - 13:51
Фото Reuters

Депутат Європарламенту від Німеччини Реббека Гармс заявила, що більшість європарламентаріїв вважають неправильними розмови про зняття санкцій з Росії.

Про це вона сказала під час виступу на міжнародному форумі у Києві на тему «Окупований півострів: 4 роки опору», повідомляє Укрінформ.

«Хочу донести думку більшості членів Європарламенту, що всі розмови про зняття санкцій з Росії є неправильним. Санкції, які ми ухвалили, через питання Криму і Донбасу мають залишитися, поки Путін не виведе свої війська з території України... Для мене це момент висловити свою незгоду з Міністерством закордонних справ Німеччини, що каже про зняття чи полегшення санкцій, навіть не говорить про те, чи ці санкції стосуються питання Криму чи Донбасу», - сказала Гармс.

Вона додала, що одна з головних помилок Заходу полягала в тому, що з першого дня окупації у західних ЗМІ не засуджувалася політика окупації.

«Історія про маленьких зелених чоловічків, що раптом з'явились на території Кримського півострову, цей фейк був знову і знову «пережований». Це стало початком інших помилок у висвітленні цієї проблеми у світі і Україні. Сьогодні зрозуміло, що маємо справу з вторгненням і окупацією», - сказала вона.

Гармс наголосила, що важливо для світу слідкувати за новинами, які висвітлюються громадськими активістами і журналістами в Криму та Україні.

«Вільні ЗМІ у Криму неможливі, тому надзвичайно важливий процес самоорганізації журналістів. Надзвичайно важливо цих людей підтримувати, поширювати новини, бо вони багато чим ризикують, коли створюють ці новини», - сказала вона.

Гармс зауважила, що вона немає чіткого рецепту, як завершити окупацію РФ, але це не має бути військовий шлях.

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