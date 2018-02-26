Вибух у Лестері: Поліція повідомила про 4 жертви

В результаті вибуху у Лестері (Велика Британія) загинули чотири особи, на місці інциденту триває розбір завалів. Про це йдеться в повідомленні місцевої поліції.

Раніше повідомлялося що в результаті вибуху в Лестері постраждали 6 осіб, яких доставили до лікарні. Зазначалося, что двоє перебували у критичному стані. Як заявили в поліції, поки немає ознак того, що цей вибух пов'язаний із тероризмом.

Аварійні служби розбирають завали після вибуху і пожежі в будівлі на Хінклі-роуд.

"На даний момент є чотири підтверджених випадки смерті, і кілька людей все ще знаходяться в лікарні...Ми вважаємо, що можуть бути ще постраждалі, тому пошук імовірних жертв триває", - заявив представник поліції Шейн О'Ніл.

Наразі у важкому стані в лікарнях перебувають ще чотири особи. Передбачається, що розслідування на місці події розпочнеться після того, як місце вибуху буде вважатися безпечним.

Як розповіли в рятувальній службу, причина вибуху та пожежі ще не визначена.