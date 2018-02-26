ЄС посилив санкції проти режиму Асада

Євросоюз оновив обмежувальні заходи проти режиму в Дамаску. Відповідне рішення ухвалила у понеділок Рада ЄС, повідомляє Укрінформ.
Зокрема, обмежувальні заходи були додатково запроваджені відносно двох сирійський урядовців – міністрів промполітики та інформаційної політики.
Як пояснили в ЄС, санкційний режим посилений через погіршення ситуації в країні.
Санкції проти Сирії полягають переважно в ембарго на здійснення інвестицій до країни, в забороні імпорту нафти, блокуванні активів центрального банку держави, забороні на експорт деяких технологій та обладнання.
Усього до санкційного списку ЄС щодо ситуації в Сирії вже внесено 257 осіб, на яких поширюються візові заборони та блокування активів на території Європейського Союзу. Також у списку зазначені 67 компаній.