ЄС посилив санкції проти режиму Асада

Євросоюз оновив обмежувальні заходи проти режиму в Дамаску. Відповідне рішення ухвалила у понеділок Рада ЄС, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, обмежувальні заходи були додатково запроваджені відносно двох сирійський урядовців – міністрів промполітики та інформаційної політики.

Як пояснили в ЄС, санкційний режим посилений через погіршення ситуації в країні.

Санкції проти Сирії полягають переважно в ембарго на здійснення інвестицій до країни, в забороні імпорту нафти, блокуванні активів центрального банку держави, забороні на експорт деяких технологій та обладнання.

Усього до санкційного списку ЄС щодо ситуації в Сирії вже внесено 257 осіб, на яких поширюються візові заборони та блокування активів на території Європейського Союзу. Також у списку зазначені 67 компаній.