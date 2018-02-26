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Леся Українка, українська поетеса, письменниця, перекладач, культурний діяч

ЄС посилив санкції проти режиму Асада

26 лютого, 2018 - 16:35
Фото Reuters

Євросоюз оновив обмежувальні заходи проти режиму в Дамаску. Відповідне рішення ухвалила у понеділок Рада ЄС, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, обмежувальні заходи були додатково запроваджені відносно двох сирійський урядовців – міністрів промполітики та інформаційної політики.

Як пояснили в ЄС, санкційний режим посилений через погіршення ситуації в країні.

Санкції проти Сирії полягають переважно в ембарго на здійснення інвестицій до країни, в забороні імпорту нафти, блокуванні активів центрального банку держави, забороні на експорт деяких технологій та обладнання.

Усього до санкційного списку ЄС щодо ситуації в Сирії вже внесено 257 осіб, на яких поширюються візові заборони та блокування активів на території Європейського Союзу. Також у списку зазначені 67 компаній.

Джерело: Укрінформ

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