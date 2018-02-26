За день бойовики 4 рази обстріляли позиції сил АТО

Бойовики продовжують провокувати сили АТО до бойових протистоянь, унаслідок обстрілів поранено трьох бійців.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Загалом від початку доби зафіксовано 4 обстріли позицій Збройних сил України з боку окупантів. Унаслідок ворожого вогню поранення зазнали три військовослужбовці", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, російсько-окупаційні угруповання на деяких ділянках лінії розмежування продовжують провокувати сили АТО до бойових протистоянь.

На Донецькому напрямку, на приморській ділянці оборони, незаконні збройні формування вели вогонь з 82 мм мінометів поблизу Лебединського. Міномети калібру 120 мм бойовики застосували по опорних пунктах сил АТО неподалік населеного пункту Піски. У районі Кам’янки обстріляли українських військових зі стрілецької зброї, інформують у штабі.