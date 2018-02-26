Малоросійство – це не політика і навіть не тактика, лише завжди апріорна і тотальна капітуляція.
Леся Українка, українська поетеса, письменниця, перекладач, культурний діяч

За день бойовики 4 рази обстріляли позиції сил АТО

26 лютого, 2018 - 19:13
Фото Reuters

Бойовики продовжують провокувати сили АТО до бойових протистоянь, унаслідок обстрілів поранено трьох бійців.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. 

"Загалом від початку доби зафіксовано 4 обстріли позицій Збройних сил України з боку окупантів. Унаслідок ворожого вогню поранення зазнали три військовослужбовці", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, російсько-окупаційні угруповання на деяких ділянках лінії розмежування продовжують провокувати сили АТО до бойових протистоянь.

На Донецькому напрямку, на приморській ділянці оборони, незаконні збройні формування вели вогонь з 82 мм мінометів поблизу Лебединського. Міномети калібру 120 мм бойовики застосували по опорних пунктах сил АТО неподалік населеного пункту Піски. У районі Кам’янки обстріляли українських військових зі стрілецької зброї, інформують у штабі.

Джерело: День

Більше новин

Бойовики обстріляли селище на Луганщині, снаряд влучив у будинок
США працює над посиленням оборонної спроможності України, - Волкер
У НАТО стурбовані розширенням впливу РФ у Чорному морі
У Міноборони розповіли про озброєння російських військ в окупованому Криму
Всі розмови про зняття санкцій з Росії є неправильними, - Гармс
Чубаров назвав зміни до Конституції, які можуть прискорити деокупацію Криму

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 