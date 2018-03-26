18 країн заявили про видворення дипломатів Росії, - Мей

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що вже 18 країн оголосили про вислання більш ніж 100 російських шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям у відповідь на отруєння нервовопаралітичною речовиною екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

Про це вона сказала в понеділок у Палаті громад, повідомляє U.S. News.

"США, Канада, Україна та 15 європейських націй приєдналися до Британії в рішенні вислати російських дипломатів, яких звинувачують в шпигунстві під дипломатичним прикриттям", - йдеться у повідомленні.

За словами Мей, сьогоднішя дія є "найбільшою колективною висилкою російських співробітників розвідки в історії".

Британська прем'єрка додала, що "все більш агресивна" поведінка Росії є загрозою колективній безпеці Заходу.

Нагадаємо, що 26 березня президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що 14 країн-членів Євросоюзу вирішили вислати ряд російських дипломатів у відповідь на застосування Росією бойової хімічної речовини у британському Солсбері, де 5 березня був отруєний колишній подвійний агент, екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Про вислання російських дипломатів наразі вже оголосили Данія, Естонія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща, Румунія, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія.

Україна також прийняла рішення про видворення 13 російських дипломатів.

Крім того, адміністрація США висилає 48 працівників російського посольства у Вашингтоні, а також 12 росіян, які працювали у Місії РФ при ООН у Нью-Йорку. Буде закрито і консульство РФ у Сіетлі.

Канада також вирішила вислати чотирьох дипломатів РФ.