44 африканські країни створюють континентальну зону вільної торгівлі

Представники 44 країн Африканського Союзу підписалися під документом Continental Free Trade Area, яким планується перетворити континент на єдину вільну економічну зону. Враховуючи кількість учасників та сукупне населення країн, CFTA може стати найбільшою в світі зоною вільної торгівлі, повідомляє DW.

Переговори щодо угоди тривали близько двох років.

Для створення зони вільної торгівлі угоду мають ратифікувати на національному рівні всіма країнами-підписантами.

Водночас перешкодити створенню зони вільної торгівлі може те, що серед підписантів поки немає найбільших економік континенту - ПАР і Нігерії, а також ще 9 країн Африканського Союзу.

Але керівництво Африканського Союзу розраховує на їхнє приєдання.

Якщо членами CFTA стануть всі 55 країн континенту, це буде означати появу у світі нового єдиного ринку з сукупним ВВП понад 2 млрд євро і населенням в 1,2 млрд людей.

Досі на торгівлю всередині континенту припадало лише 16% загального обсягу торгівлі країн-членів Африки. У Африканському Союзі це пояснюють передусім вкрай високими митами багатьох країн на експорт в інші країни Африки, які частково перевищують мита на торгівлю з країнами інших регіонів світу. Експерти наводять і інші причини - брак відповідної інфраструктури всередині континенту і вже наявні регіональні зони вільної торгівлі.