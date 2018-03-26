Адвокати Савченко оскаржили постанову про її арешт

Адвокати народного депутата Надії Савченко оскаржили постанову Шевченківського суду Києва про її арешт. Про це повідомив журналістам адвокат Савченко Віктор Чевгуз, передає "112 Україна".

"За номером 1627/7 від сьогоднішнього дня зареєстровано апеляцію. Через два-три дні буде призначено до розгляду. Основні позиції апеляції ґрунтуються виходячи з матеріалів справи. Позиція перша - щодо Надії відбувається політична розправа. Друге - при розгляді справ про арешт та обрання запобіжних заходів обов'язково суддя повинен розглянути, наскільки обґрунтованим була підозра, яку їй винесли. Їй було пред'явлено шість епізодів кримінальних злочинів за шістьма статтями", - повідомив адвокат.

Він зазначив, що суддею при винесенні рішення були допущені процесуальні порушення, у зв'язку з чим рішення про арешт можна вважати необґрунтованим.

Нагадаємо, що Шевченківський райсуд Києва в п'ятницю, 23 березня, обрав нардепу Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці (до 20 травня 2018 року) без права внесення застави.

Поряд з тим суд визначив, що затримання 22 березня було незаконним.

Того ж дня під час свого виступу в суді нардеп оголосила голодування. Також вона підкреслила, що не збирається тікати з України.

Нагадаємо, 22 березня Савченко позбавили депутатської недоторканності. Депутати також дозволили її затримання й арешт.

Після цього генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив підозру Савченко в присутності адвоката. Її затримали і вона провела ніч у СІЗО СБУ.

Надію Савченко підозрюють у підготовці терактів у сесійній залі Верховної Ради. За словами Луценка, слідство має докази того, що вона планувала знищити бойовими гранатами дві ложі, а за допомогою автоматів добивати тих, хто виживе. Також генпрокурор повідомив, що Савченко з Рубаном збиралися обстріляти кортеж президента Петра Порошенка з гвинтівки "Топаз", яку виробили в "ДНР".

Сама ж Савченко заявляє, що планувала лише "політичну провокацію". А під час судового засідання 23 березня вона заявила про глибоку зневагу до президента, уряду і нардепів.