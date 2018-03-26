Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.
Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

Біля японського острова Хатидзе стався землетрус магнітудою 6,1

26 березня, 2018 - 11:17
Фото з архіву "Дня"

В Японії вчора, 25 березня, стався землетрус магнітудою 6,1 бали. Про це з посиланням на Японське метеорологічне агентство повідомляє "Сіньхуа".

"Землетрус магнітудою 6,1 стався в 23:37 в акваторії острова Хатидзе. Загрози цунамі немає", - йдеться в повідомленні.

Епіцентр землетрусу знаходився на схід від острова Хатидзе, що відноситься до групи островів Ідзу. Гіпоцентр залягав на глибині 40 км.

Нагадаємо, 7 березня в Папуа-Новій Гвінеї стався потужний землетрус магнітудою 6,7, в результаті чого загинули 55 людей. Підземні поштовхи магнітудою 6,7 були зафіксовані в 112 км на північний захід від міста Поргера.

Більше новин

У Росії підтвердили загибель 64 людей внаслідок пожежі в Кемерові
У Канаді випустили кольорову позолочену монету у формі української писанки
США запровадили санкції проти Пакистану за підозрами у ядерній торгівлі
У Польщі затримали російського шпигуна, - ЗМІ
Південна Корея проводить військові навчання у Жовтому морі
США додали у список глобальних терористів угрупування з Узбекистану та громадянина Франції

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 