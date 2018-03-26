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Чехія висилає 3 розвідників РФ, які працюють під прикриттям, - прем'єр

26 березня, 2018 - 17:56
Фото Reuters

Чехія висилає трьох співробітників російської розвідки, які працюють під дипломатичним прикриттям, на знак солідарності з Великою Британією.

Про це оголосили прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш та міністр закордонних справ Мартін Стропніцький на спеціальній прес-конференції, повідомляє ЄП з посиланням на Aktualne.

"Коли наш союзник просить про допомогу, ми повинні піти йому назустріч", - сказав Бабіш, за словами якого, спостерігається "більш жорсткий спосіб шпигунства, ніж ми звикли".

Прем'єр також засудив заяви Москви про те, що Чехія може бути джерелом походження отруйної речовини "Новічок".

"Росіяни перейшли всі кордони, коли сказали, що "Новічок" може походити з Чехії", - сказав Бабіш.

Стропніцький повідомив, що викликав російського посла Олександра Змеєвського до МЗС у другій половині дня і повідомив про вислання співробітників посольства. Вони повинні залишити країну до 1 квітня.

Нагадаємо, що Канада приєдналася до видворення дипломатів РФ.

Джерело: Європейська правда

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