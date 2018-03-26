ДСНС попереджає про послаблення льодоставу на річках

На річках і водосховищах України очікується поступове ослаблення льодоставу. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій із посиланням на дані Укргідрометцентру.

"26 березня на українській ділянці Дунаю біля м. Вилкове (Одеська обл.) очікується коливання рівня води в межах 160-170 см над нулем поста (перевищення позначки затоплення понижених незаселених ділянок міста). З 27 березня на дніпровських водосховищах (окрім Каховського водосховища, де льодові явища відсутні) очікується початок руйнування льоду", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в понеділок, 26 березня, в Україні буде переважно сонячна погода, в деяких областях у центрі і на півдні дощі. Температура повітря підніметься до +13 градусів.