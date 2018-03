Джонсон: Це найбільше колективне видворення шпигунів РФ в історії

Про він написав у своєму Twitter.

"Сьогоднішня екстраординарна міжнародна реакція наших союзників залишиться в історії як найбільше колективне вислання російських працівників розвідки, яка коли-небудь мала місце, та допоможе захистити нашу спільну безпеку. Росія не може порушувати міжнародні правила безкарно", - наголосив британський міністр.

Today’s extraordinary international response by our allies stands in history as the largest collective expulsion of Russian intelligence officers ever & will help defend our shared security. Russia cannot break international rules with impunity

— Boris Johnson (@BorisJohnson) 26 марта 2018 г.