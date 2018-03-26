Український розробник оголосив новий етап у розвитку індустрії електробайків. Унікальний електробайк українських розробників побив світовий рекорд. Він проїхав на одному заряді батареї 368 кілометрів за 17 годин. А тепер його готують до масового випуску на міжнародному ринку, повідомляє Радіо Свобода.

Відомо, що гроші на виробництво стартапу збирали за допомогою краудфандингового сервісу Kickstarter, при цьому необхідну суму в $50 тис. отримали вже за перших 20 годин після оголошення, а всього проект зібрав втричі більше запланованого – $165 тис.

Електробайк виконаний у трьох модифікаціях, залежно від потужності акумулятора та відповідно до технічних характеристик. Найбільшою популярністю користується найвитриваліша далекобійна версія Prime, із запасом ходу на одній підзарядці до 380 км. Друга за популярністю – швидкісна та потужна версія Top, здатна розвивати 80 км за годину, на третій сходинці – базова модель Lite, яка може проїхати до 180 км на одному підзаряді.

“Три тисячі доларів - висока ціна за байк, я розумію це. Але це практично професійний велосипед. Можна купити електробайк за 600-700 доларів, але це буде, скоріше, іграшка. Проїдешся до магазину або на работу, і його доведеться заряджати”, - заявляє розробник Данило Тонкопій.

Український електробайк готують до масового випуску на міжнародному ринку. Виробництво запустять у Китаї вже цього року.

Книга рекордів Гіннеса офіційно зареєструвала рекорд українського електробайку в розділі "Марафони, технології, вперше", про що на сторінці у Facebook повідомив засновник проекту Данило Тонкопій.