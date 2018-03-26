Ердоган назвав членство Туреччини у ЄС стратегічною метою

Сподіваюся, саміт Туреччина-ЄС у Варні внесе позитивний внесок у вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Євросоюзу, заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган на прес-конференції в Стамбулі перед вильотом на саміт Туреччина-ЄС в Болгарію. Про це повідомляє Анадолу.

За словами турецького лідера, Анкара продовжить переговори з ЄС з урахуванням потужності і активної ролі Туреччини в регіоні і світі.

Президент підкреслив, що повноправне членство в ЄС залишається стратегічною метою Туреччини. «Ми попередимо спробу певних кіл, таємниця яких добре відома Анкарі, перешкодити зусиллям Туреччини щодо вступу в ЄС», - сказав Ердоган.

Турецький лідер повідомив, що на саміті Туреччина-ЄС у Варні буде також обговорено питання виконання раніше досягнутих домовленостей.

Крім того, відбудеться обмін думками щодо ситуації в регіоні і теми безпеки. Анкара знову доведе до відома керівництва ЄС необхідність усунення політичних і штучних перешкод, пожвавлення переговорного процесу щодо членства Туреччини в Євросоюзі.