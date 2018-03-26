Все можна виправдати високою метою – та тільки не порожнечу душі.
Павло Тичина, український поет, перекладач, публіцист, громадський та державний діяч

Ердоган назвав членство Туреччини у ЄС стратегічною метою

26 березня, 2018 - 15:49
Фото: aa.com.tr

Сподіваюся, саміт Туреччина-ЄС у Варні внесе позитивний внесок у вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Євросоюзу, заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган на прес-конференції в Стамбулі перед вильотом на саміт Туреччина-ЄС в Болгарію. Про це повідомляє Анадолу.

За словами турецького лідера, Анкара продовжить переговори з ЄС з урахуванням потужності і активної ролі Туреччини в регіоні і світі.

Президент підкреслив, що повноправне членство в ЄС залишається стратегічною метою Туреччини. «Ми попередимо спробу певних кіл, таємниця яких добре відома Анкарі, перешкодити зусиллям Туреччини щодо вступу в ЄС», - сказав Ердоган.

Турецький лідер повідомив, що на саміті Туреччина-ЄС у Варні буде також обговорено питання виконання раніше досягнутих домовленостей.

Крім того, відбудеться обмін думками щодо ситуації в регіоні і теми безпеки. Анкара знову доведе до відома керівництва ЄС необхідність усунення політичних і штучних перешкод, пожвавлення переговорного процесу щодо членства Туреччини в Євросоюзі.

Більше новин

Єврокомісія у питанні з Каталонією підтримує іспанський уряд
Міноборони Британії: Світ об'єднався і це є поразкою для Путіна
У Литві вважають, що РФ може спробувати впливати на президентські вибори у країні
У Нідерландах відкрили меморіал "Зв'язок", присвячений жертвам катастрофи рейсу МН17
Внаслідок протестів у Каталонії були поранені 98 людей
Українка виграла два "золота" на змаганнях з гирьового спорту в Польщі

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 