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"Грінпіс" ініціює створення природоохоронного парку в Антарктиці

26 березня, 2018 - 22:05
Фото з відкритих джерел

Міжнародна організація “Грінпіс”, яка займається охороною навколишнього середовища, у березны організувала подорож до Антарктики для підвищення обізнаності міжнародної громадськості на підтримку пропозиції ЄС про створення найбільшої природоохоронного парку в Антарктиці, пише Рубрика.

Метою експедиції було зібрати фотографії та відеоматеріали, зразки з антарктичного морського дна і проби поверхневих вод, щоб дати перший поштовх до створення такого притулку.

“Грінпіс” ініціює створення безпечного притулку для мешканців регіону далеко від зон промислового рибальства.

Основна проблема в регіоні – промисловий вилов креветок. Згідно з даними “Грінпіс”, більшість диких тварин Антарктики, включаючи пінгвінів, китів і тюленів, безпосередньо або побічно залежать від дрібних креветок, які є для них кормом. Люди використовують креветок в фармацевтиці для отримання Омега-3 і додають їх в корм для домашніх тварин.

Джерело: День

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