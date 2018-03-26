Хуг поїхав на Донбас з робочим візитом

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг 26 до 31 березня перебуватиме на сході України.

Про це повідомляється на сайті ОБСЄ.

"З 26 до 31 березня перший заступник Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг перебуватиме з візитом на сході України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час візиту Хуг оцінить ситуацію з безпекою уздовж лінії зіткнення та її вплив на життя цивільного населення, а також поспілкується з місцевим населенням. Він долучиться до патрулів спостерігачів ОБСЄ вздовж лінії зіткнення, а також проведе прес-підхід під час заходу з нагоди поновлення польотів безпілотних літальних апаратів СММ ОБСЄ дальнього радіуса дії.

Нагадаємо, що за день бойовики 20 разів обстріляли позиції сил АТО.