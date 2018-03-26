Ісландія забезпечить Китай геотермальною енергією

Ісландія підписала угоду з Китаєм на постачання технології, яка забезпечить другу за величиною економіку світу чистої геотермальною енергією.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Контракт передбачає створення спільного підприємства між ісландською Arctic Green Energy і китайською державною енергетичною компанією Sinopec Green Energy і будівництво геотермальних електростанцій в новому районі Сюнань.

Угода забезпечена кредитом від Азіатського банку розвитку на суму $250 млн. Це найбільша в історії Ісландії угода.

Ісландія є світовим лідером з виробництва геотермальної енергії, видобутої завдяки великій кількості вулканів і гейзерів в країні. Енергія, що отримується з надр Землі, до того ж не тільки екологічно чиста, але і дуже дешева.

Тепер північна острівна держава допоможе забезпечити теплом майже 15 млн чоловік, що проживають у спеціальній економічній зоні Сюнъань, створеної головою Сі Цзіньпіном.