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Ісландія забезпечить Китай геотермальною енергією

26 березня, 2018 - 16:30
Фото Reuters

Ісландія підписала угоду з Китаєм на постачання технології, яка забезпечить другу за величиною економіку світу чистої геотермальною енергією.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Контракт передбачає створення спільного підприємства між ісландською Arctic Green Energy і китайською державною енергетичною компанією Sinopec Green Energy і будівництво геотермальних електростанцій в новому районі Сюнань.

Угода забезпечена кредитом від Азіатського банку розвитку на суму $250 млн. Це найбільша в історії Ісландії угода.

Ісландія є світовим лідером з виробництва геотермальної енергії, видобутої завдяки великій кількості вулканів і гейзерів в країні. Енергія, що отримується з надр Землі, до того ж не тільки екологічно чиста, але і дуже дешева.

Тепер північна острівна держава допоможе забезпечити теплом майже 15 млн чоловік, що проживають у спеціальній економічній зоні Сюнъань, створеної головою Сі Цзіньпіном.

Джерело: День

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