Канцлер Австрії обговорив із Наливайченком протидію російській агресії

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц прийняв лідера Руху "Справедливість", екс-главу СБУ Валентина Наливайченка. Як розповіли "Дню" в прес-службі Наливайченка, сторони обговорили широке коло питань: від безпекової і гуманітарної ситуації в окупованому Криму та окремих районах Донецької і Луганської областей до ключових аспектів допомоги міжнародного співтовариства у протидії агресії з боку РФ, зокрема діяльності місії ОБСЄ, Міжнародного Червоного Хреста.

Наливайченко також зауважив, що Курц був одним із перших високих зарубіжних представників, який, у ранзі міністра закордонних справ, відвідав Україну на самому початку агресії РФ проти України.

"Як і під час тієї зустрічі 9 березня 2014 року, так і тепер, мене вразила його прихильність до України, обізнаність в нашій внутрішній ситуації, налаштованість допомагати. В особі Себастіана Курца ми маємо надійного друга України", - зазначив Наливайченко.

Він висловив Курцу вдячність і прохання щодо подальшої підтримки України у протидії російській агресії та надання гуманітарної допомоги українським волонтерським організаціям, серед яких - і Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. М. Пирогова.

Нагадаємо, Курц і Наливайченко зустрічалися в Києві 9 березня 2014 року.