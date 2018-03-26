Катар профінансує відновлення міста-порту Суакін у Судані

Доха готова профінансувати проект відновлення порту Суакін, повідомив міністр транспорту Судану Меккаві Мухаммед Авад за підсумками зустрічі з міністром транспорту і комунікації Катару Джасімом Сейфм Ахмедом аль-Сулаіті в Хартумі, повідомляє Анадолу.

За словами Авада, країни домовилися про партнерство в рамках проекту реконструкції порту Суакін, в зв'язку з чим буде підписано угоду. В обмін на інвестиції, Доха отримає права на володіння 49 відсотками порту Суакін.

Проект відновлення знаменитого міста-порту на заході Африки оцінюється в $ 4 млрд, а його завершення заплановано на 2020 рік.

Порт Суакін є другим за величиною портом країни після Порт-Судану.

Суакін, що розташований на північному сході Судану, протягом багатьох століть був важливим торговим портом і культурним центром узбережжя Східної Африки. Він побудований на західному березі Червоного моря на плоскому острові овальної форми, який знаходиться всередині великої водойми шириною два кілометри, сполученої з морем вузьким проходом чотирьох-кілометрової довжини. З острова Суакін на материк веде коротка рукотворна дамба. Він втратив своє значення після того, як у 1922 році на півночі був побудований Порт-Судан – головний порт країни.

Після перенесення порту на північ Судану, приблизно на протязі десятиліття пристань острову Суакін зникла, і зруйнувалися всі доки, тому туди більше не могли заходити великі кораблі. До кінця 1930-х років, острів вже був практично порожній, і лише декілька десятків людей залишилися доживати свій вік на материковій частині міста. Сьогодні острів представляє собою стародавні руїни, а його колись гарні будинки, зроблені із захоплюючого коралового каменю, майже всі вщент зруйновані.