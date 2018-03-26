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Мінфін США: Трамп не боїться торговельної війни з Китаєм

26 березня, 2018 - 10:10
Фото Reuters

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що президент США Дональд Трамп не збирається відступати і не боїться торговельної війни з Китаєм. Про це повідомляє Reuters.

"Ми збираємося продовжити роботу над введенням мит. Ми працюємо над цим", - заявив Мнучин.

За його словами, Трамп сказав: "Ми не боїмося торгової війни, це не наша мета".

Нещодавно Трамп підписав розпорядження, згідно з яким офіс торговельного представника США і Мінфін найближчим часом повинні представити план введення нових тарифів і мит на товари з Китаю. Мита торкнуться імпорту на 60 млрд дол.

Китай також має намір ввести у відповідь мита: КНР оприлюднила список з 128 товарів, що імпортуються з США, на які можуть бути введені мита, щоб збалансувати втрати країни від введених Вашингтоном мит на сталь і алюміній.

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