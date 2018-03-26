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Міноборони Британії: Світ об'єднався і це є поразкою для Путіна

26 березня, 2018 - 16:14
Фото Reuters

Світ об'єднався навколо позиції Лондона щодо отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля, і це, фактично, означає поразку президента Росії Володимира Путіна.

Про це заявив журналістам міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон під час візиту до Естонії, повідомляє Reuters.

"Світу вже уривається терпець щодо президента Путіна і його дій, і те, що і країни-члени НАТО, і країни Євросоюзу висловили підтримку Сполученому Королівству... я насправді думаю, що це найкраща відповідь, на яку ми могли розраховувати", - сказав міністр.

Вільямсон наголосив, що світ об'єднався навколо позиції Британії після отруєння Скрипаля, а підтримка позиції Великої Британії "є поразкою для президента Путіна".

"Їхній (Кремля - ред.) намір, мета - розділити нас, але ми бачимо, що світ об'єднується навколо позиції Британії, і це саме по собі велика перемога, це посилає надзвичайно значущий сигнал Кремлю і президентові Путіну", - підкреслив він.

Нагадаємо, що світова громадськість закликала країни ЄС і НАТО вислати дипломатів РФ.

Джерело: День

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