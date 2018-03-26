МІП України засуджує затримання кримськотатарського активіста Мемедемінова

Міністерство інформаційної політики України засуджує затримання кримськотатарського активіста і блогера Нарімана Мемедемінова на території оккупированого Криму. Про це повідомляє прес-служба Мінінформполітики.

"МІП звертає увагу світової спільноти, зокрема, відповідних інституцій ООН, ОБСЄ, Ради Європи, на систематичне порушення прав людини у Криму та закликає вжити відповідні заходи для недопущення таких дій з боку країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 22 березня співробітники ФСБ провели обшук у будинку кримськотатарського блогера Нарімана Мемедемінова в селі Холмівка Бахчисарайського району. Родичі Нарімана розповіли, що обшук проводили у достатньо грубій формі, оточений був не лише будинок Мемедемінових, а й вся вулиця. Після цього силовики відвезли Нарімана до Сімферополя.

Нагадаємо, 23 березня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Мемедемінова на два місяці.