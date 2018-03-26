“Ми горимо”, - написала дитина з палаючого ТЦ у Кемерово

За останніми даними у результаті пожежі в ТРЦ "Зимова вишня" в російському Кемерово загинуло 64 людини. По допомогу до лікарів звернулися 44 людини, десять постраждалих залишаються на стаціонарному лікуванні. Зниклими безвісти вважаються близько 60 людей, зокрема 41 дитина.

Уже відомо, що пожежна сигналізація не спрацювала. За інформацією ЗМІ, дітей в кінозалі замкнули і ніхто не прийшов їх врятувати. Про це свідчать, зокрема, скріншоти повідомлень, які діти надсилали своїм родичам та друзям з палаючого ТЦ.

“Ми горимо. Можливо прощавайте”, - йдеться в одному з таких повідомлень. Пізніше Марія Мороз померла, не приходячи до свідомості.

"У ТЦ «Зимова вишня» ще був контактний зоопарк та дві сотні звіряток заживо згоріли у своїх клітках, так само, як і нещасні діти, які не могли відкрити двері кінотеатру і в смс прощалися зі своїми рідним, кажучи як сильно люблять їх, і як згоріли ті, хто все-таки дісталися до евакуаційних виходів, але не змогли прорватися крізь замкнені двері!"- написав шоумен Олександр Бєлов на своїй сторінці у Facebook.

У неділю, 25 березня, в російських ЗМІ почала з'являтися інформація про пожежу в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово. Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих, проте потім дані почали відрізнятися: російський Центр медицини катастроф заявив, що дітей, які втратили свідомість, помилково визнали померлими, а в результаті пожежі на той момент нібито ніхто не загинув.

Досі невідомо, чому федеральні телеканали замовчували деталі трагедії у Кемерово. Навіть в Інстаграм писали про те, що в Кемеровський морг надійшов запит на резерв 130 місць, а ЗМІ ще кілька годин говорили лише про 4 загиблих.

"Чому, перш ніж вигадувати назви новим боєголовкам і смертоносним лазерам, якими ми погрожуємо чужим дітям, ми не навчимося хоча б правильні аварійні виходи робити, щоб врятувати своїх ?!" - підсумував Олександр Бєлов у Facebook.