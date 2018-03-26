МЗС України перевіряє інформацію, чи є постраждалі українці у Кемерові

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію, чи є українці серед загиблих і постраждалих унаслідок пожежі в торговельному центрі в Кемеровому (Росія). Про це повідомляє Консульська служба МЗС у Twitter.

"Консул у Новосибірську перевіряє інформацію, чи могли бути серед загиблих і постраждалих внаслідок пожежі у торговельно-розважальному центрі в м.Кемерово громадяни України", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, пожежа в ТРЦ "Зимова вишня" у Кемеровому (Росія) спалахнула у неділю, 25 березня. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток та три зали кінотеатру. Площа пожежі склала 1500 кв. м. За попередніми даними, пожежа забрала життя 55 осіб.

Нагадаємо, 25 березня сильна пожежа в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерові забрала життя як мінімум 51 людини.