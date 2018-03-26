Нацбанк торік продав пам'ятних монет на 106 мільйонів

Національний банк України у 2017 році продав понад 1,2 млн пам'ятних монет на загальну суму 106,2 млн грн. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"У 2017 році Національний банк реалізував понад 1,2 млн пам'ятних монет на загальну суму 106,2 млн грн, у тому числі: монет із золота - 830 шт., срібних монет - 47,3 тис. шт., монет із нейзильберу - 1,2 млн шт.", - йдеться в повідомленні.

Реалізацію пам'ятних монет здійснювали підрозділи Національного банку і банки-дистриб'ютори з продажу пам'ятних монет України - ПАТ АБ "Укргазбанк " та ПАТ "Державний ощадний банк України ". За 2017 рік через систему онлайн-замовлення реалізовано понад 472 тис. пам'ятних монет нових випусків (86% від усієї попередньо замовленої через сайт кількості монет).

Загалом у 2017 році Національний банк ввів в обіг 47 пам'ятних монет (11 - срібних, 9 - біметалевих, 27 - з нейзильберу) та випустив 4 пам'ятні медалі. Їх загальний тираж становив 1 442 500 монет.

Крім того, за минулий рік утричі зросла кількість реалізованих інвестиційних монет - у 2017 році Національний банк продав майже 15,9 тис. інвестиційних монет на загальну суму 82,6 млн грн (золотих - 5,2 тис. шт., срібних - 10,7 тис. шт.). У населення минулого року Національний банк викупив 313 інвестиційних монет України.

Дані щодо реалізації пам'ятних та інвестиційним монет України свідчать про стабільний попит на нумізматичну продукцію Національного банку як в Україні, так і за кордоном. Так, між Національним банком та фірмами-нерезидентами з Німеччини, Польщі, Гонконгу та США укладено низку договорів, за якими у 2017 році за кордон реалізовано майже 29 тис. монет (22 тис. інвестиційних та 6,6 тис. пам'ятних монет) на загальну суму близько 20 млн грн (близько 716,5 тис. дол. США у еквіваленті).

Як повідомлялося, раніше у березні керівництво Національного банку України презентувало нові обігові монети номінальною вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень. Ці монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, що зараз перебувають в обігу.