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Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

Південна Корея проводить військові навчання у Жовтому морі

26 березня, 2018 - 12:25
Фото: apnews.com

26 березня, з нагоди восьмої річниці загибелі сторожового корабля "Чхонан", який був потоплений північнокорейською торпедою в Жовтому морі, ВМС РК проводять військові навчання, повідомляє KBS World Radio.

У цей день командування першим і третім флотами, що відповідають за Східне і Південне море відповідно, проводять маневри із залученням 10 кораблів і авіації. Спочатку планувалося, що одночасно навчання в Жовтому морі буде проводити і другий флот. Але вони були скасовані через погіршення погодних умов.

ВМС щорічно проводить дані маневри до часу чергової річниці загибелі корабля "Чхонан", демонструючи готовність дати жорстку відповідь на провокації Півночі.

Тим часом, на відміну від попередніх років, цього разу про навчання не повідомлялось заздалегідь через офіційні джерела.

Передбачається, що це пов'язано з небажанням створювати напруженість на тлі поліпшення міжкорейських відносин.

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