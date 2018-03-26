Порошенко: Нацгвардія стала повноправним членом Міжнародної Асоціації сил жандармерії та поліції

Національна гвардія України стала повноправним членом Міжнародної Асоціації сил жандармерії та поліції. Про це у понеділок, 26 березня, заявив президент України Петро Порошенко у ході виступу з нагоди річниці створення Нацгвардії, оприлюднено в його Facebook.

"Нацгвардія вступила до Міжнародної Асоціації сил жандармерії та поліції у статусі військової установи. Приєднання у якості повноправного члена - знак визнання належного рівня військового формування. Така оцінка з боку своїх іноземних колег має велику вагу", - заявив глава держави.

За словами Порошенка, Нацгвардія, виконуючи відповідальні бойові завдання, одночасно впроваджує найсучасніші досягнення у сфері оборонного будівництва.

"Удосконалюються системи управління та зв’язку, розвивається логістика, приймаються на озброєння новітні зразки військової техніки", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, відзначається День Національної гвардії України. Раніше, до 2000 року відзначалося щорічно 4 листопада у день ухвалення Верховною Радою України 1991 року Закону України "Про Національну гвардію України". Після перейменування Внутрішніх військ МВС України у Національну гвардію 2015 року відзначається 26 березня. До 2015 року відзначалося як День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. Приурочено до дня ухвалення ВРУ 1992 року Закону України "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України".