Порошенко підписав указ про відзначення річниці перемоги у Другій світовій

Президент України Петро Порошенко зобов’язав уряд утворити організаційний комітет та розробити план заходів із підготовки та відзначення 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Відповідний указ № 85/2018 опублікований на сайті Глави держави.

“Кабінету міністрів України: утворити у місячний строк Організаційний комітет із підготовки та проведення у 2018 році заходів із відзначення Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (далі - Організаційний комітет), залучивши до його складу представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, громадських об’єднань ветеранів війни, учасників українського визвольного руху часів Другої світової війни, жертв нацистських переслідувань”, - постановив Президент.

Також він дав завдання Кабміну розробити на основі пропозицій Організаційного комітету затвердити і забезпечити виконання плану заходів із підготовки та відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Зокрема, за дорученням Глави держави, у плану має бути передбачено проведення 8 та 9 травня 2018 року у столиці України - місті Києві, обласних центрах, інших населених пунктах меморіальних, урочистих та культурно-мистецьких заходів.

Крім того, Президент запропонував уряду звернутися до релігійних організацій із пропозицією провести панахиди за загиблими у Другій світовій війні та молебні за захисників Вітчизни.

Згідно з указом МВС, СБУ, обласні й Київська міська державні адміністрації мають ужити в межах компетенції заходів із забезпечення порядку, безпеки та прав громадян під час проведення масових заходів із відзначення Дня пам’яті та примирення.