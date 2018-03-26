Порошенко присвоїв полкам Нацгвардії імена козаків

Президент Петро Порошенко підписав укази про присвоєння імені Івана Богуна 8-ому полку оперативного призначення Національної гвардії України, а імені Дмитра Вишневецького - 18-ому полку. Про це у понеділок, 26 березня, повідомляє прес-служба глави держави.

"З нагоди 4-ї річниці створення Національної гвардії України Президент Петро Порошенко підписав Указ про присвоєння 8 полку оперативного призначення Національної гвардії України імені Івана Богуна і надалі іменувати його – 8 полк оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії України", - ідеться в повідомленні.

Президент також підписав указ про присвоєння 18-ому полку оперативного призначення Національної гвардії України імені Дмитра Вишневецького і надалі іменувати його – 18 полк оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького Національної гвардії України.

В АП уточнили, що відповідні укази Глава держави видав "з метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті українців, які зробили значний внесок у створення та розвиток держави, а також захист її територіальної цілісності й незалежності, національно-патріотичного виховання особового складу Національної гвардії України".

Президент також вручив нацгвардійцям державні нагороди за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку та високий професіоналізм.

Раніше сьогодні Порошенко у ході виступу з нагоди річниці створення Нацгвардії заявив, що НГУ стала повноправним членом Міжнародної Асоціації сил жандармерії та поліції.