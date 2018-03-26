Пожежа в російському Кемерові забрала життя понад півсотні людей, - ЗМІ

Сильна пожежа в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерові забрала життя як мінімум 51 особи. Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на російські ЗМІ.

"Пожежники змогли потрапити в раніше недоступні приміщення на третьому поверсі. Під завалами виявлено декілька тіл. Вони сильно пошкоджені, і поки не вдається встановити точну кількість, мова може йти про двох-трьох людей. Загалом, кількість жертв перевищить півсотні", - сказали в оперативному штабі на місці НС.

Виявлені тіла поки залишаються під завалами.

Згодом стало відомо, що, за попередніми даними, загинула 51 людина.

Рятувальники вже більше 15 годин продовжують боротьбу з сильною пожежею в торговому центрі "Зимова вишня".

"Задимлення триває. Наші пожежники йдуть по термоточкам і ліквідують їх одну за однією", - повідомив на селекторній нараді глава МНС РФ Володимир Пучков.

У МНС РФ перед тим підтвердили загибель 48 осіб. 16 людей вважаються зниклими безвісти. У лікарнях перебувають ще 12 постраждали, ще 36 осіб відпущені на амбулаторне лікування. Перший етап пошуково-рятувальних робіт планують закінчити до вечора понеділка.