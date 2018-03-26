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Прем'єра Ізраїлю вдруге допитують у рамках розслідування справи про корупцію

26 березня, 2018 - 14:59
Фото Reuters

Прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу вдруге допитують в рамках розслідування корупційних взаємовідносин наближених до нього осіб із керівництвом найбільшої телекомунікаційної компанії "Безек". Про це повідомляє Daily Mail.

"Ізраїльська поліція допитувала прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу в понеділок у ході розслідування справи про корупцію", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, наближені до Нетаньягу чиновники лобіювали інтереси "Безек" в обмін на позитивне висвітлення діяльності прем'єра на новинному інтернет-ресурсі Walla.

Як повідомляється, також поліція допитує дружину і сина Нетаньягу.

Раніше повідомлялося, що дружину політика підозрюють у розтраті $100 тисяч державних коштів на функціонування офіційної резиденції.

Попередній допит Нетаньягу відбувся 2 березня.

Джерело: Укрінформ

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