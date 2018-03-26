Раді запропонували посилити покарання за спам

У Верховній Раді України зареєстрований законопроект №8186 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії спаму". Авторами цієї законодавчої ініціативи виступили народні депутати Борислав Береза, Леонід Ємець та Костянтин Усов, повідомляється на сайті парламенту.

Так, спамом пропонується визначити електронні, текстові та/або мультимедійні повідомлення саме рекламного і комерційного характеру, які без попередньої згоди споживача надсилаються на його адресу електронної пошти або абонентський номер.

Законопроектом №8186 загалом передбачається внесення змін до законів України "Про телекомунікації", "Про рекламу", до Кодексу України про адміністративні порушення та Кримінального Кодексу України.

Так, ст.32 (Права споживачів телекомунікаційних послуг) і ст. 39 (Обов'язки операторів і провайдерів телекомунікацій) закону "Про телекомунікації" автори проекту пропонують доповнити інформацією про те, що абонент може подати заяву, за якою оператор повинен заблокувати відправника небажаних повідомлень у випадку відповідності їх визначенню "спам".

Нова редакція статті 34 (Захист інформації про споживача) цього закону може містити положення, за яким операторам заборонятиметься включати до договору телекомунікаційних послуг згоду споживача на оприлюднення його особистих даних (прізвище, ім'я, по батькові, адреса та номер телефону) у довідниках і робити це обов'язковою умовою надання послуг.

Окрім того, до закону "Про телекомунікації" може бути включена стаття 34-1, за якою особи, що здійснюють розсилку повідомлень за допомогою електрозв'язку, зобов'язані отримувати від замовників розсилок згоду від споживачів щодо одержання таких повідомлень. Також вони повинні перевіряти текст повідомлень щодо визначення поняттю "спам" і вимагати у замовника привести їх у відповідність з вимогами законодавства. При цьому забороняється приймати до розсилки повідомлення, що відповідають визначенню спаму.

Оновлена стаття 40 передбачає майнову відповідальність за організацію чи сприяння в розсилці спаму. Так, оператори і провайдери матимуть сплатити штраф у розмірі місячної абонплати або ж суми передплати послуг відповідно до останнього платежу, якщо спам розсилався з використанням передплатних послуг.

Водночас Кодекс про адміністративні правопорушення пропонується доповнити новою статтею - 148-6 "Розповсюдження спаму". У ній визначається, що умисне розповсюдження спаму, яке не призвело до порушення або припинення роботи комп'ютерів чи мереж електрозв'язку, тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 500 до 1000 прожиткових мінімумів. Аналогічне покарання загрожуватиме й особам, які, здійснюючи розсилку за допомогою електрозв'язку, не мають згоди споживача на отримання таких повідомлень. За організацію та/або сприяння в розсилці спаму штраф також становитиме від 500 до 1000 прожиткових мінімумів.

Частково пропонується змінити й статтю 363-1 Кримінального Кодексу. Так, передбачається, що умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, здійснене без попередньої згоди адресатів, що призвело до порушення або припинення роботи комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, каратиметься штрафом від 500 до 1000 мінімальних зарплат, а не неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, як визначено у чинній редакції, або обмеженням волі до трьох років.

Водночас розділ "Прикінцеві положення" КК пропонують оновити відомостями про те, що протягом трьох місяців після набуття чинності законопроекту №8186 особи, які здійснюють розсилки повідомлень, мають повідомити споживачам про їх підписки на розсилки.

"Таке повідомлення має містити механізм відмови від розсилок шляхом переходу за гіперпосиланням, вміщеним в таке повідомлення та/або шляхом зворотного надсилання повідомлення відправнику зі словом "Стоп", - пояснюють автори проекту закону.