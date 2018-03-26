СБУ розслідує справу щодо Портнова за статтею "державна зрада"

У СБУ справді розслідують кримінальне провадження за статтею "державна зрада" щодо першого заступника глави Адміністрації Президента часів Януковича Андрія Портнова. Про це заявила речниця СБУ Олена Гітлянська, передає "Укрінформ".

"Кримською прокуратурою дійсно порушено справу стосовно Портнова, а СБУ буде її лише розслідувати", - сказала вона.

Раніше народний депутат Андрій Левус написав у Facebook, що СБУ розпочала провадження щодо Портнова за статтею "державна зрада". Слідчий відділ Головного управління СБУ в АР Крим уже веде досудове розслідування у справі про "державну зраду", а відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомлялося, прокуратура Криму перевіряє причетність екс-чиновника Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку російської окупації півострова.

Прокурори під час засідання Оболонського суду у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича оприлюднили записану 1 березня 2014 року українською розвідкою розмову між радником Президента РФ Сергієм Глазьєвим і якимось "Володимиром Андрійовичем". У розмові Глазьєв повідомив співрозмовнику, що Верховна Рада АРК має ухвалити якусь постанову, яку підготував Андрій Портнов. Він каже, що потрібно ухвалити цей документ, "щоб було зрозуміло, що не вся Україна прям-таки хоче підписувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом".