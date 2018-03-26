Спікер парламенту Каталонії закликав до створення "широкого соціально-демократичного фронту"

Спікер парламенту Каталонії Роже Торрен закликає до створення "широкого соціально-демократичного фронту, який захистить права та свободи" регіону. Про це повідомляє The Associated Press, передає "ЄП".

Торрен пропонує, щоб політичні партії, профспілки та групи громадянського суспільства виступили єдиним фронтом після затримання в Німеччині екс-глави уряду Карлеса Пучдемона.

"Іспанський уряд атакує серце демократії, порушуючи справ проти своїх політичних супротивників", - сказав Торрен, додавши, що Каталонія використовується як "лабораторія для придушення розколу в інших місцях".

Він також заявив, що Каталонія та Іспанія переживають найбільш темні моменти з тих пір, як чотири десятиліття тому була відновлена демократія.

Нагадаємо, екс-главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона затримали 25 березня на території Німеччини неподалік кордону з Данією на підставі європейського ордеру на арешт.

В Іспанії Пучдемону висунуті звинувачення в організації повстання і розтраті держкоштів, за першим звинуваченням йому загрожує до 30 років тюремного ув'язнення.

У Барселоні в неділю ввечері, 25 березня, відбулися масові протести через затримання Пучдемона.