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США додали у список глобальних терористів угрупування з Узбекистану та громадянина Франції

26 березня, 2018 - 11:47
Фото: AFP

Держдепартамент США в четвер у своїй заяві оголосив про включення громадянина Франції і збройного угруповання з Узбекистану, що діє на території Сирії, в список глобальних терористів. Про це повідомляє The Daily Mail, з посиланням на агентство AFP.

У заяві говориться, що громадянин Франції Джо Асперман є фахівцем екстремістського угрупування "Ісламська держава" з хімічної зброї. Від імені ІГ він стежив за виробництвом хімічної зброї в Сирії, а також контролював його застосування на полі бою. У заяві також наголошується, що найбільша на території Сирії узбецька озброєне угрупування "Катібат аль-Імам аль-Бухарі" бореться в Сирії разом з філією організації "Аль-Каїда".

Згідно із заявою, Джо Асперман і "Катібат аль-Імам аль-Бухарі" внесені до списку санкцій через "ведення ними терористичної діяльності або наявності серйозного ризику ведення ними терористичної діяльності". Вони будуть відрізані від джерел фінансових коштів, що використовуються з метою планування і здійснення терактів.

Джерело: День

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