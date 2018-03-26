США та кілька країн ЄС разом оголосять про вислання дипломатів РФ, - ЗМІ

Сполучені Штати Америки та кілька європейських країн у понеділок, 26 березня, оголосять про видворення російських дипломатів через отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії на території Великої Британії. Про це повідомляє журналіст телеканалу CNN у Twitter із посиланням на джерела, яка працює у Держдепі.

"Джерело: завтра очікується скоординоване повідомлення від США та кількох європейських країн про вислання груп російських дипломатів. "Значна кількість", ймовірно, отримають копняка", - йдеться в повідомленні.

Source: Expecting a coordinated annoucement between US and multiple European countries tomorrow, expelling Russian diplos in droves. A "significant number" likely getting the boot. — Michelle Kosinski (@MichLKosinski) March 25, 2018

Перед тим ЗМІ інформували про те, що президент США Дональд Трамп готується видворити десятки російських дипломатів зі США у відповідь на отруєння колишнього російського шпигуна у Великій Британії.

Нагадаємо, минулого тижня на саміті в Брюсселі лідери ЄС погодилися з позицією Великої Британії, що "дуже ймовірно" Росія несе відповідальність за атаку в Солсбері.

Британія вже вислала 23 російських дипломатів і призупинила дипломатичні контакти з Москвою на високому рівні.

Водночас, за словами першого віце-спікера Верховної Ради України Ірини Геращенко, Україна не висилає з країни російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії через українських політв'язнів у тюрмах РФ.