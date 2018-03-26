США запровадили санкції проти Пакистану за підозрами у ядерній торгівлі

США ввели санкції щодо семи пакистанських компаній за підозрами у ядерній торгівлі. Бюро промисловості та безпеки США опублікувало рішення, в якому йдеться, що санкції накладені на пакистанські компанії ще 22 березня, повідомляє Радіо Свобода.

Компанії у санкційному списку не зачепить однак заморожування активів, але їм знадобляться спеціальні ліцензії для ведення бізнесу в Сполучених Штатах.

Як йдеться у поясненні бюро, пакистанські компанії «були визначені урядом США такими, що діють всупереч національній безпеці або зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів».

Повідомляється, що минулого тижня до санкційного списку США потрапили 23 іноземні компанії, в тому числі 15 компаній з Південного Судану і один з Сінгапуру.

Цей крок може потенційно зашкодити бажанню Пакистану приєднатися до Групи ядерних постачальників (NSG), групі країн, які можуть торгувати ядерними технологіями. Звіти міжнародних спостерігачів свідчать, що Пакистан володіє ядерною зброєю, але майже не звітує про це.

В останні роки відносини між Сполученими Штатами і Пакистаном загострилися через ймовірну підтримку Ісламабадом збройних угруповань, які борються з афганськими і американськими військами в Афганістані. Пакистан це заперечує.