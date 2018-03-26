США звинувачує КНР у крадіжці торгових патентів

Сполучені Штати в п'ятницю направляють скаргу проти Китаю до Світової організації торгівлі, що є частиною пакету заходів торгової політики, оголошеного президентом США Дональдом Трампом напередодні в зв'язку з ймовірною крадіжкою у США інтелектуальної власності, повідомляє Reuters.

"Схоже, що Китай порушує правила СОТ, відмовляючи іноземним власникам патентів, у тому числі компаніям з США, в наданні основних патентних прав, щоб припинити використання китайською організацією технології після закінчення ліцензійного контракту", - йдеться в заяві.

"Китай також, схоже, порушує правила СОТ, накладаючи обов'язкові умови контракту, які є несприятливими, дискримінують і менш сприятливі для імпортованих іноземних технологій", - додали в США.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп в четвер доручив торговому представнику Роберту Лайтхайзеру забезпечити введення тарифів на імпорт китайських товарів у розмірі щонайменше у 50 млрд доларів для відшкодування ймовірного розкрадання американської інтелектуальної власності.