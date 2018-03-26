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Світоліна здобула вольову перемогу у 3-му колі Miami Open

26 березня, 2018 - 09:26
Фото Reuters

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна не без зусиль подолала третій раунд турніру Miami Open категорії WTA Premier Mandatory. Про це повідомляється на сайті змагань, передає "РБК-Україна".

Українка в трьох сетах здобула перемогу над австралійкою Дариною Гавриловою - 4:6, 6:0, 6:1. Поєдинок тривав 2 години 6 хвилин.

За цей час Світоліна виконала одну подачу навиліт, допустила три подвійні помилки і сім раз брала чужу подачу. У Гаврилової один ейс і сім подвійних помилок, вона реалізувала три брейк-пойнта з чотирьох.

За місце в чвертьфіналі українка посперечається із ще однією представницею Австралії Ешлі Барті, яка раніше обіграла хорватку Петру Мартич.

Джерело: РБК-Україна

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