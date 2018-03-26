Син Чарлі Чапліна приїде на одеську "Гуморину"

У неділю, 1 квітня, в Одесі стартує "Гуморина-2018", що триватиме впродовж шести днів й запропонує містянам і туристам карнавал, парад клоунів, гала-шоу, перегляд ретрофільму. Напередодні ж у місті проведуть міжнародний фестиваль клоунів і мімів. Про це йшлося під час наради в Одеській міськраді під головуванням заступника міського голови Анатолія Орловського, повідомляє "Укрінформ".

"Традиційний карнавал пройде 1 квітня по Дерибасівській під девізом "Одеса для всіх - усі для Одеси". Концертна програма розпочнеться о 13-й годині на імпровізованій сцені на Ланжеронівській, де перед учасниками свята виступлять коміки з "95 кварталу", учасники "Ліги сміху" та переможці міжнародного фестивалю "Комедіада". Гостем "Гуморини" стане Юджін Чаплін - син зірки німого кіно Чарлі Чапліна, який привезе для демонстрації ретрофільм 80-річної давнини "Цирк", в якому знімався його знаменитий батько", - зазначила керівник департаменту культури і туризму міськради Тетяна Маркова.

За її словами, американський гість увійде до складу журі VIII міжнародного фестивалю клоунів і мімів "Комедіада", який стартує вже завтра, 27 березня. Очікується участь у цьому заході артистів з 15 країн, зокрема Італії, Іспанії, Німеччини, Японії, Ізраїлю та Угорщини.

Різноманітні заходи "Гуморини" - від гала-шоу "Клоун-марафон" і параду клоунів до показу сюрреалістичної комедії абсурду "Нічна симфонія" і презентації "Гумористичної карти для жителів і гостей Одеси" - триватимуть 6 днів.

Однак ключовим з-поміж них стане запланований на 1 квітня о 16 годині концерт на головній сцені, яку спорудять поряд з академічним театром опери та балету. Тут виступлять гурти "Авіатор", "Гроші вперед", "Mountine breeze", український співак Микита Алексеєв. Комедійні номери представлять артисти студії "Квартал-95", а хедлайнером буде Вєрка Сердючка.