Таємниче підземелля Барселони відкриють для туристів

У Барселоні з 8 квітня стане доступна для відвідування підземна частина міста, яка раніше була прихована від сторонніх очей.

Як повідомляє Tio.by, йдеться про тунель, який з'єднує дві водонапірні станції, в Trinitat Vella і Trinitat Nova, і пролягає під проспектом Meridiana. Весь цей комплекс було збудовано впродовж п'яти років після епідемії тифу, яка охопила місто 1914 року, а свою роботу він повністю припинив в 1989 році.

Влада каталонської столиці вирішили організувати спеціальний маршрут, щоб розповісти про історію системи міського водопостачання. Для цього в тунелі було проведено відновлювальні роботи, облаштовано вентиляцію, встановлено пристрої, що забезпечують безпеку відвідувачів, і покращено освітлення. Також для кращої доступності збудовано ліфти, що ведуть безпосередньо в підземелля.

Екскурсії проводитимуться по неділях з 10 до 14 годин з інтервалом проходження невеликих груп в 30 хвилин. Для того щоб пройти по цьому підземному маршруту, потрібно попередньо записатися в Музеї історії Барселони. Крім гіда, про історію барселонського водопостачання розкажуть встановлені на стінах тунелю панелі з текстом і відеомонітори.

Зазначається, що такий маршрут буде не єдиним у своєму роді - мерія Барселони планує організувати впродовж цього і наступного років екскурсії й іншими частинами системи міської каналізації.