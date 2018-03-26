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Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

Турецькі війська почали наступ на іракський Сінджар, - Ердоган

26 березня, 2018 - 09:09
Фото Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган стверджує, що турецькі війська почали наземний наступ у районі міста Сінджар на північному заході Іраку. Про це він заявив у неділю, 25 березня, передає DW.

"Ми повідомляли, що рухаємося в напрямку Сінджара. Зараз там стартувала операція", - сказав Ердоган, але не навів подробиць.

Як зазначає видання, в свою чергу, сили безпеки Іраку наголошують, що на їхній території немає військових формувань третіх країн.

Нагадаємо, 24 березня Туреччина заявила, що сирійський район Афрін повністю звільнений від терористів, і ведуться роботи з розмінування територій з метою гарантування безпечного повернення мирного населення у свої будинки.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що з початку операції "Оливкова гілка" в сирійському Афріні турецька армія ліквідувала понад 3,7 тис. бійців курдських формувань. 

Джерело: Deutsche-Welle

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