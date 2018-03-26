Туск: 14 держав-членів ЄС вирішили видворити дипломатів РФ

14 держав Європейського союзу вирішили видворити російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки у Британії.

Про це повідомив президент Європейської ради Дональд Туск у Twitter.

"Сьогодні 14 держав-членів вирішили вислати російських дипломатів у якості прямого продовження дискусії на саміті ЄС минулого тижня щодо нападу у Солсбері. У найближчі дні і тижні не виключаємо додаткові рішення про видворення дипломатів", - написав він.