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У Британії відкрили перший пам’ятник Девіду Боуї

26 березня, 2018 - 17:37

Перший меморіал британцю Девіду Боуї презентували у місті Ейлсбері, де співак вперше представив своє альтер-его Зіггі Стардаста.

Про це повідомляє The Variety.

Пам’ятник під назвою "Земний посланник" зображає легендарного співака у всіх його амлуа. Над меморіалом прилаштували динаміки, що кожної години гратимуть різну пісню Боуї.

Гроші на пам’ятник зібрав фанат виконавця та музичний проумер Девід Стопс за допомогою майданчика Kickstarter.

Окрім статуї Стопс також запропонував змінити назву міста з Ейлсбері на Ейлсбоуї, однак міська влада навряд підтримає цю ідею.

"Мені здається це було б логічно", - пояснив фанат.

Місто Ейлсбері розташоване у 40 милях від Лондона. Саме там співак вперше виступав у ролі Зіггі Стардаст і дебютував два своїх альбоми.

Джерело: День

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