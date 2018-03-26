У Дніпрі вже ліквідовано 143 незаконні об’єкти, які приймали металобрухт

У Дніпрі протягом місяця проводять демонтаж незаконних пунктів прийому металобрухту. Операцію під промовистою назвою «Дамоклів меч» ініціював мер Борис Філатов. Обурення міського голови викликало масове розкрадання пам’ятників і меморіальних дошок, каналізаційних люків і решіток, кабелів, обладнання ліфтів та іншого комунального майна, яке триває вже давно. Зокрема, за словами мера, через розкрадання ліфтів, літні громадяни або люди з інвалідністю роками не можуть вийти на вулицю. У незакриті каналізаційні колодці падають пішоходи та діти, розбивають колеса авто та велосипеди. Працівники правоохоронних органів раніше лише розводили руками, а то й «кришували» злодіїв. Тож міський голова вирішив особисто розпочати боротьбу з незаконними пунктами прийому металобрухту, через які збувають вкрадений метал. За його розпорядженням, цією справою зайнялись комунальні підприємства разом із «Муніціпальною вартою». Допомагати стали й поліція з прокуратурою.

Як повідомив на прес-конференції заступник міського голови Михайло Лисенко, наразі вже ліквідовано 143 незаконні об’єкти, які приймали металобрухт. Він також зазначив, що спецоперація «Дамоклів меч» має істотні результати: приблизно в чотири рази порідшали випадки крадіжки кабелів, люків та іншого комунального майна. «Зупинятися ніхто не збирається. У нас на постійній основі працюватиме мобільна група, яка реагуватиме на всі звернення громадян. Скупники металобрухту можуть навіть не мріяти, що хвиля пройде і вони повернуться на свої місця. Не пройде! Ніхто не дозволить більше цим займатися», – зазначив М.Лисенко. За словами заступника мера, у Дніпрі є лише одна компанія, що законно скуповує металобрухт – це ТОВ «Втормет». Вона має в місті мережу пунктів прийому металу. М. Лисенко попередив, щоб «Втормет» не приймав у громадян кабелів, люків, засувок, «ливнівок», інакше міськрада жорстко реагуватиме.

Не дивно, що городяни позитивно оцінюють діяльність енергійного мера. За результатами щорічного дослідження, яке оприлюднив Міжнародний республіканський інститут (IRI), відсоток задоволених роботою міського голови Дніпра зростає і складає зараз 53%. Зокрема, люди задоволені покращенням стану доріг, транспортної інфраструктури, освітлення вулиць, роботи дитячих садками та шкіл, розвитком масового спорту. Дослідження також показало, що мешканцям Дніпра подобається, як міська влада бореться з корупцією. Так, 52% містян вважають, що мер докладає до цього достатньо зусиль. Водночас оцінка роботи судів, прокуратури та поліції в місті значно менша. Крім цього, на думку опитаних, Борис Філатов найактивніше з-поміж мерів викорінює різноманітні зловживання на місцевому рівні.

Вадим РИЖКОВ, «День», Дніпро