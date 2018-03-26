У Хорватії протестували проти ратифікації Стамбульської конвенції

У суботу, 24 березня, тисячі людей протестували в Загребі проти ратифікації Хорватією Стамбульської конвенції, спрямованої проти насильства над жінками, повідомляє Reuters.

Учасники демонстрації виступають за "традиційні сімейні цінності" і вважають, що Стамбульська конвенція призведе до запроваждення "третьої статі", визнання одностатевих шлюбів і прав трансгендерів.

Організація Хорватія проти Стамбульської конвенції, яка складається здебільшого з правих і католиків, заявила, що в акції взяли участь 70 тисяч осіб. Поліція нарахувала сім тисяч.

Уряд Хорватії 22 березня передав Стамбульську конвенцію на ратифікацію до парламенту.

Стамбульську конвенцію про боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством ратифікували вже 27 країн. України серед них немає.