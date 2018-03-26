У Канаді випустили кольорову позолочену монету у формі української писанки

Королівський канадський монетний двір випустив кольорову позолочену монету у формі української писанки. Про це повідомляє Ukrainian People.

Монета стала вже третьою «писанкою» у колекції канадського монетного двору, але першою позолоченою. На реверсі нанесені кольорові візерунки, характерні для традиційної української писанки. Монета викарбувана із 31,82 гр чистого срібла із позолотою та має номінал в 20 канадських доларів. Загальний наклад складає 5 тисяч штук.

«Окрім прекрасного вигляду й весняної теми, ця монета-писанка є артистичним вшануванням 1,2 млн канадців українського походження, чиї традиції є багатою складовою мультикультурної спадщини Канади», – йдеться в описі монети на сайті.

Автор дизайну реверсу монети – канадська художниця Анна Мораш, яка працювала також і над двома попередніми випусками монети-писанки, що побачили світ у 2016 та 2017 роках.